人工智慧（AI）正火熱，近日大陸影片網站「Bilibili」上，出現了一個網紅「AI孫燕姿」，以神似孫燕姿的音色與唱腔，翻唱了許多知名歌曲，包括周杰倫〈愛在西元前〉、〈髮如雪〉、〈七里香〉、以及王菲〈紅豆〉等經典歌曲，創下極高的點閱率，也將久未曝光的新加坡天后孫燕姿推上了熱搜。對此，孫燕姿正式發文表達看法，由於她在文中自爆肚子凸出，是否有喜？她的經紀公司則在第一時間否認懷孕，「當然沒有，是令大家誤會的小腹啦！」

孫燕姿在官方Blog寫下，「當我正在為自己凸出的肚子和孩子們的日常瑣事煩心時，AI孫燕姿已正式出道」，於是決定來寫一些對它的感想。她在文中幽默自嘲是冷門歌手，AI孫燕姿反而成了頂流，也直言無論是ChatGPT、AI，「它卻赫然聳現並將威脅到成千上萬個由人類創造的工作，比如法律、醫學、會計等行業，以及目前我們正在談論的，唱歌」。

對於AI趨勢，孫燕姿覺得自己像是一個在吃著爆米花、坐在電影院最好的位置上的觀眾，不過，她也直言「沒有任何技術能預測我本人是什麽感受」，認為未來，「凡事皆有可能，凡事皆無所謂」，而她自認「我認為思想純凈、做自己，已然足夠。」

孫燕姿是金曲歌后，也是極受歡迎的華語流行天后，婚後育有一子一女，生活幸福美滿，受疫情影響久未來台發展，被問到今年是否有來台開唱或發片計劃？經紀公司則回覆，目前還沒有欸，不好意思了。

以下為孫燕姿Blog全文官方翻譯：

當我正在為自己凸出的肚子和孩子們的日常瑣事煩心時，AI孫燕姿已正式「出道」，於是我決定來寫一些對它的感想。

我的粉絲們都已跳槽，也同時接受我就是一名冷門歌手的事實，而我的AI角色也成為了目前所謂的頂流。畢竟該怎麽跟一個每幾分鐘就能推出一張新專輯的「人」比呢？

無論是ChatGPT、AI或叫什麽名字都無所謂，這個「東西」能夠通過處理海量的信息，同時以最連貫的方式拼接組合手頭的任務，來模仿和／或創造出獨特而複雜的內容。等一下，這不就是人類已經在做的嗎？之前我們一直堅信，思想或觀點的形成是機器無法複製的任務，這超出了它們的能力範圍，但現在它卻赫然聳現並將威脅到成千上萬個由人類創造的工作，比如法律、醫學、會計等行業，以及目前我們正在談論的，唱歌。

你可能會反對，說自己還是能分辨，它既沒有情緒，也沒有音調（或任何你能想得到的專業術語）的變化。很抱歉，我懷疑這只會是個非常短暫的反應。

諷刺的是，人類再怎麽快也無法超越它。沒有人類能夠獲得如此大量的信息並且在正確的時機做出正確的決策，或者犯下正確的錯誤（OK，或許我想得有點太遠）。這項新技術將能夠為每個人提供他們所需要的一切，無論是獨立的、扭曲的還是瘋狂的，都可能會有一種專門為你創作的獨特內容。你並不特別，你已經是可預測的，而且不幸的是，你也是可塑的。

此時此刻，我覺得自己像是一個在吃著爆米花、坐在電影院最好的位置上的觀眾。（順便說一句：這種情況下，很可能沒有任何技術能預測我本人是什麽感受，直到這篇文章出現在網絡上）。這就像看那部改變了我們生活的電影《瞬息全宇宙(台灣片名：媽的多重宇宙)》，有別於電影的是，愛並不是拯救這一切的關鍵。

在這無邊無際的汪洋大海中存在，凡事皆有可能，凡事皆無所謂，我認為思想純凈、做自己，已然足夠。

就寫到這裡，祝你一切安好。