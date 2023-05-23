世界衛生大會（WHA）確定排除台灣參與，副總統賴清德今天表示，雖然最終 WHA 仍未將台灣參與的提案納入議程，但台灣堅定參與國際社會的決心不會改變。並承諾，未來我們要持續壯大台灣的醫療實力，並且為世界的衛生醫療做出貢獻，讓台灣更強，世界更好。

第 76 屆世界衛生大會（WHA）在昨天開幕，賴清德在臉書感謝支持台灣的友邦在會議中為台灣發聲。他說自己出身醫界，也接受公共衛生的教育訓練，在醫學院的過程中，人權的觀念影響我相當深遠，「因為在醫學之前，人人平等，不分種族，不分貧富貴賤，都有接受醫療照護的權利」。

賴清德指出，在全世界經歷 COVID-19 的疫情之後，更證明了在國際衛生防護的實務工作上，絕對不能有地理上的空白。因此，將台灣排除在世界衛生的體系之外，不僅違反 WHO 憲章中「Health For All」的宗旨，忽視台灣2300萬人民，平等參與全球醫療衛生體系的健康權利，更可能在全球疫病防護網中造成潛在的致命破口。

他強調，台灣具備頂尖的醫療體系和疾病應變機制，而台灣在疫情期間為世界提供的醫療援助，更證明了「Taiwan can help and Taiwan is helping」的能力。

賴清德承諾，作為地球村的一員，台灣將持續秉持「專業、務實、有貢獻」的原則，與國際社會一同行動，致力維護區域和平及穩定，共謀人類福祉。我們未來也會持續與國際友邦一起努力，表達參與國際社會的決心，同時持續壯大台灣的醫療實力，為世界的衛生醫療做出貢獻，讓台灣更強，世界更好。