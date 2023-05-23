DIHK對德國2.1萬家企業的調查顯示，德國企業正展現出韌性，能很好地應付能源價格高漲、利率上升，和烏克蘭戰爭等問題。

但是企業對未來12個月的前景仍維持黯淡看法。DIHK還預測2023年的經濟為零成長。

DIHK整體來看，有34%的受訪企業將自己狀況評為良好(good)；有51%的企業評為滿意；15%企業評為差(poor)。這些數字與上一次在1月的調查呈現持平。

DIHK的成員Ilja Nothnagel說：「不幸的是，全球經濟和國內需求目前未能提供任何動力；國內經濟迫切需要私人投資以及基礎設施發展的新動力」。

有約4分之1的企業表示，預計未來12個月他們的情況將惡化，高於調查的長期平均。但DIHK表示，該數據較年初調查的30%略有下降。

另一個讓人擔憂的因素是勞動力缺乏，原因是熟練工人的欠缺和高通膨，DIHK指出，調查中有53%的企業指出勞動成本為一種商業風險，高於上一次調查的49%。

Nothnagel表示，德國移民應該被投入於勞動力市場，以舒緩市場短缺情形，有62%的企業認為有受到該問題的影響。

德國政府正在加速簽證發放，並起草新立法，協助外國工人安頓自己。

德國目前約有230萬名土耳其裔人士居住在德國。在2015年至2016年間更有超過100萬名敘利亞人或是難民移入德國。近期的烏克蘭戰爭更移入許多烏克蘭民眾。