世界衛生組織（WHO）未邀請台灣參加5月21日至30日在日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA），外交部對於大會最終決定不將台灣友邦提案列入議程，深表遺憾與不滿；對此，國民黨立院總召曾銘宗表示，中華民國有很多醫療經驗，呼籲中國大陸在沒有政治性的國際組織，必須讓中華民國有空間，很希望WHA不要排斥。

世界衛生組織（WHO）21日在瑞士日內瓦召開年度大會，根據外媒《路透》報導，因中國大陸、巴基斯坦帶頭反對，儘管有史瓦濟蘭、馬紹爾群島會員國支持，大會仍決定不邀請我國參加大會活動。

國民黨立委李德維表示，希望中華民國台灣加入所有國際組織，但可看到需要更多國際友人幫忙，大家看到很多觀察團的朋友包圍譚德賽，這樣會讓我們朋友變多和變少也要思考看看。

民進黨立委趙天麟指出，因為中國大陸跟窮兵黷武的國際形象很有問題，共同杯葛台灣，要加入並不容易，各界對台灣聲援有增加，台灣是模範生卻被排拒在WHA之外，雖然沒辦法成為觀察員也對國際友人表達感謝。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，遇到困難就是中國大陸阻礙，疫情台灣對世界貢獻這麼大，WHA還是這種態度，很遺憾WHA這樣決定，台灣未能加入，也是會員國的遺憾。