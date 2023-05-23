巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）今天表示，巴紐國土將不會被用於「發起戰爭」，而且與美國的國防合作協議禁止「進攻性軍事行動」。
路透社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天表示，當天稍早與巴布亞紐幾內亞簽署的國防合作協議，將擴大這個太平洋島國的能力，並使美軍更易與其部隊共同訓練。
這項國防合作協議的簽署引發了學生抗議，因為擔心它可能會使巴紐捲入美中之間的戰略競爭。
馬拉普表示，該協議不是條約，不需要國會批准，他並補充說，25日將全面公布協議內容以供公眾監督。
馬拉普向廣播電台100FM表示：「這不是為發動戰爭而建的軍事基地。」
「協議有具體條款限制，這種夥伴關係不能將巴紐用以發起軍事攻擊。」
由於台灣局勢緊張，加上北京去年與索羅門群島簽署安全協定，美國及其盟國正尋求阻止太平洋島國與中國建立安全關係。
中國一直是巴紐主要基礎設施的投資者，當地靠近重要的海上通道，附近也有連接美國和盟友澳洲的國際海底電纜，這在二次世界大戰時至關重要。
馬拉普說，巴紐軍隊在高度緊張時期，可說是該地區最弱的軍隊。
馬拉普表示，這項協議將使民眾受益，帶來「大量基礎設施投資」，包括機場、港口、道路、通訊和電力，但他沒有透露細節。
澳洲對其最近的鄰國巴紐與美國間的國防合作協議表示歡迎。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）
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