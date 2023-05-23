救護車右前門遭撞擊凹陷。（翻攝畫面）

民間救護車陳姓司機，23日上午6點45分行經重慶北路、民權西路路口，車上載有緊急送醫的老人，鳴警笛通過路口，遭到橫向機車撞擊，施姓女騎士身上多處骨折，警消派出2輛救護車到場，分別將老人、女騎士送醫，至於肇事責任由鑑定釐清。

救護車鳴笛過紅燈 女騎士攔腰撞身上多處骨折

34歲施姓女騎士，疑似車速過快，急欲通過前方綠燈，未注意路口一輛救護車正要通過，直接撞上救護車左前門，施女整個人彈飛，身上多處骨折，意識清楚送醫治療。

35歲陳姓救護車司機，車上載有老人以及隨車人員，3人均未受傷，因車上老人原居住在安養中心，本來要前往醫院就診，遭遇車禍意外，耽誤些許時間，由警消的救護車送醫。

警方表示，依道路交通安全規則，救護車執行任務時，得不受行車速度限制，且於開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受燈號指示之限制。警方提醒用路人，駕駛汽機車行經有號誌的路口，即便是綠燈也要提高警覺，注意有無執行緊急任務之特種車輛，並禮讓其優先通行。