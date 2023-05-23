俄羅斯傭兵部隊「瓦格納」首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）20日宣布，已攻下烏東城市巴赫姆特（Bakhmut），但相關說法遭烏軍駁斥。對此，退役陸軍中將帥化民研判，俄軍目前正採用消耗戰術對付烏克蘭，透過這種方式讓烏軍只能挑單一地點進攻，最後一口氣將烏軍進攻部隊圍殲、「關門打狗」。

帥化民昨（22）日在政論節目《中天辣晚報》表示，烏軍當初會死守巴赫姆特的原因，是因為要向西方國家展現它的戰鬥決心、尋求武器支援，而這招確實湊效了，因為西方國家援助的武器已從步槍、反坦克飛彈等輕兵器，變成坦克、火炮等重型武器。

至於俄羅斯，帥化民指出，俄羅斯現在採取消耗烏克蘭的戰術，如以飛彈空襲油庫、存放北約物資的烏克蘭彈藥庫等，並且不發動進攻，因為只要坦克等重武器數量不到，烏軍不敢發動反攻，若是數量勉強能發起進攻，也只能挑選一個地點。

帥化民接著說，由於現在烏克蘭的「泥濘道路季」已經結束，烏軍即將發動反攻，但因西方援助的重型裝備數量不夠，所以只能尋找一個地點進行突破。因此，俄軍現在挖了許多壕溝，要讓阻攔烏軍的進攻，並派出大量部隊包圍、殲滅進攻的烏軍部隊。