台南市玉井虎頭山運動公園已使用近30年，園內設施破舊不堪，南市府工務局、都發局、體育局和玉井區公所共同向中央爭取5500萬元經費改善，希望打造成玉井最美公園，歷時近1年工期，即將完工，台南市長黃偉哲23日前往視察步道、滯洪草坪等新設施，期待此處成為民眾運動、親子活動的熱點。

虎頭山運動公園原本就是在地居民常活動的休閒空間，但因歷經多年，隨著各個時期的增建，公園內部設施老舊與植栽生長雜亂需重新整頓，在市府跨局處的整合下，如今以嶄新的面貌重現。

台南市長黃偉哲23日前往視察步道、滯洪草坪等新設施。（張毓翎攝）

黃偉哲表示，南市府努力推動具地方特色的公共建設，尤其山區的建設，一向以「沒有最好，只有更好」為目標，經費方面則希望「沒有最多，只有更多」，目前山區還有多項橋梁改建、道路工程正進行，不管是公園景觀改善工程，或是新建、道路拓寬開闢等，都會要求相關單位盡速完成，讓居民能有更好的生活與交通品質。

台南市玉井虎頭山運動公園已使用近30年，園內設施破舊不堪，南市府斥資5500萬元改善。（張毓翎攝）

南市府執行虎頭山運動公園及周邊環境改善計畫，向內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「提升道路品質計畫」與教育部體育署「充實全民運動環境計畫」爭取經費，由工務局來推動。

經南市府斥資5500萬元改善後，虎頭山運動公園煥然一新。（張毓翎攝）

工務局長蘇金安說，虎頭山運動公園改善工程內容包含植生梳理、微滯洪草坪營造、環境整理、森林步道建置，並重新規畫環狀休憩步道與周遭人行空間，之後將規畫增加遊憩設施，讓各年齡層的民眾都會愛上這座公園。