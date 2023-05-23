▲基隆市議員連恩典也表示，社區型的口袋公園，是許多長輩能就近帶孫子去玩的地方，前任林市府快速拆光卻沒有配套，導致這個爛攤子，也希望市府可以盡快處理。（徐佑昇攝）

▲圖為6月2日即將正式開幕的七堵市內兒童樂園。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市議會於23日舉行市政總質詢，市議員林旻勳及連恩典皆針對親子遊具設施提出質詢。林旻勳表示，目前市內許多公園的遊具破損就直接拆除，或用黃色警示線封住，常有民眾抱怨無法就近使用。對此對此市長謝國樑表示，因礙於中央針對遊具的新法規倉促頒布後，遊具不合規定只好封閉。為解決此問題，他會持續打造室內兒童樂園，並預告6月2日七堵館將會開幕。至於室外部分，除爭取中央補助外，明年也會編列預算更新。

市議員林旻勳在議會市長施政總質詢時表示，暖暖區以及基隆各地社區公園目前出現遊具損壞，或拉黃色封鎖線封閉等情形，造成許多長輩與親子都無法就近有活動空間，希望市府能夠解決此問題。

市議員連恩典也表示，目前小型公園歸給民政處管理，希望民政處也能編列相關預算撥補給各區公所，來做社區公園的維護。而地方小型口袋公園其實很適合給長輩帶小朋友遊玩，因為他們也沒有交通工具可以去比較遠的地方。但當初中央法令一下來，前任林市府就快速拆光，沒有想好配套措施，才導致現在公園都「滿目瘡痍」。

對此市長謝國樑表示，當初中央頒布兒童遊具設施須符合CNS標準相關規範相當倉促，且缺乏配套措施及補助，包含基隆還有其他縣市所管理之室外既有的公園遊具，皆因礙於新法規範而無法使用。

謝強調，為提供舒適親子遊樂空間，他會全力推動在基隆各行政區規畫設置室內兒童樂園，這有幾個好處，一方面是室內器材不易受氣候損壞，另一方面是不因天氣因素而使孩童們的活動空間受到限制。

而對於既有室外公園遊具之管理，謝指出市府已規畫編列明年度維護遊具之預算，中央如編有相關預算提供補助，市府亦將致力爭取，並會持續與民政處、都市發展處研擬相關事宜，讓民眾能夠有良好的遊憩空間。