近日統測成績出爐，台中朝陽科技大學飛航系炙手可熱。該系設備優良，備妥各式模擬機供學生虛擬實境學習，包括近日購入的空巴A320飛行模擬駕駛機；模擬駕駛機可對應今年暑假將建置完成的「塔台管控教室」；另外又購入全日空波音777機頭，打造「飛航情境教室」；此外還有「實習航空站」可模擬通關，打造一條龍教學。而朝陽科大航空科技研所近期亦獲教育部核准通過，將於113學年度正式招生。

朝陽科大校長鄭道明表示，因應全球航空產業復甦需求，朝陽科大斥資5億成立航空學院，目前有航空機械系、飛行與民航人員技術系，及今年秋季新設的航空運務系。飛航系是全台唯一與國籍航空公司合作、提供飛行專業訓練的科系，除了提供高達百萬美元、每位學生最高9萬美元的「飛航圓夢獎學金」，學生學習航務操作與教學使用的硬軟體設備，如空巴A320模擬駕駛機、飛航管制模擬塔台及飛航情境模擬教室等也將陸續到位，全力投入培育機務、航務及運務的航空專業人才。

空巴A320模擬駕駛機，逼真百分百

飛航系主任盧衍良曾在飛安會（運安會前身）任職，他表示，為了縮短學用落差，飛航系從2021學年度成立之初就確定要打造完整「專業情境式教育」，除了聘用具產業經驗的師資，更戮力在所有教室都融入專業元素。目前已經有基礎桌上型飛行模擬訓練器34套，並有俗稱「紙老虎」的B747-400與B777-300ER駕艙程序訓練器，以及B747-400FTD、A320模擬機、DA40模擬機各1台，未來將有共39套各式模擬機提供學生學習。

今年3月25日、朝陽科技大學29周年校慶當天，朝陽科大斥資逾千萬元從美國引進的空中巴士A320全罩式飛行模擬駕駛機公開亮相，設備皆仿真機製作，除了與實機相同的飛行操控儀表，同時搭載超過180度曲面模擬機，可擬真呈現駕駛艙外景物，逼真程度幾乎百分百。

盧衍良表示，A320模擬機可設定各種情境狀況讓學生練習，也可以結合載重平衡、性能分析、聯管作業、簽派、飛航管制、航空氣象、機坪作業、空側航務管理等課程，讓學生有機會實際體驗，充分融合所學。

模擬塔台教室預計今年暑假完成

而學界首創環景虛擬實境的「飛航管制模擬塔台與模擬雷達」教室也預計今年暑假完成啟用，內部將配備仿真的航管塔台視角，可模擬各種天氣或機場情境，供學生演練，還能同步連線管制系上其他各式模擬機，最多可以一次管制50架飛機，打造飛行與航管串聯學習的情境。

朝陽科大斥資千萬購買的波音777客機機頭今年4月抵達校園後，還出動吊車安裝。（朝陽科大提供）.jpg

更酷的是，飛航系還購入波音777機身，今年4月上旬費盡千辛萬苦從桃園觀音運到台中霧峰的朝陽科大航空學院大樓，為的就是打造「飛航情境教室」。

購入777機身，打造飛航情境教室

朝陽科大飛航教室還原機艙設備，模擬客艙情境。（朝陽科大提供）

盧衍良表示，他原本想等全球最後一架波音747客機（華航B-18215），但等了很久一直沒拆，才改買全日空的波音777廣體客機。該架777客機4年前除役後拆解，朝陽斥資千萬元，陸續買進客機機頭、機艙座椅（8席商務艙、60席經濟艙）、置物箱、天花板、窗戶、廚房、廁所、廣播系統、燈光、空調等設備，此外機身也保留駕駛艙部分，將做為情境模擬的中控室，未來也可做為擴增模擬機的空間。今年底啟用後，將成為國內首屈一指的「飛航情境模擬教室」，原汁原味創造搭機後起飛到落地一氣呵成的學習環境。

為了建置飛航情境教室，朝陽科大連波音777客機的商務艙、經濟艙座椅買回來。（朝陽科大提供）.jpg

盧衍良表示，「飛航情境模擬教室」會讓學生在學習過程中更有感，最大特點是每一扇旅客窗戶都有即時的飛行影像模擬輸出，這些畫面由駕駛艙人員即時操作飛行模擬軟體而產生，透過動態影像創造出更真實的模擬情境，讓人感到身歷其境。另外運務系學生也可學習客艙安全議題，演練各種航行中的狀況，包括客艙服務、失壓、失火、滋擾旅客、特殊需求旅客、獨行孩童或青少年照料、緊急逃生等情境，甚至遭遇亂流的即時影像，還會搭建模擬的空橋。所有學生在三年級下學期時，都將在此教室上完飛航情境模擬訓練課程，由系上老師與業界長官針對各種情境出題考試，通過課程後，大四時才會分發到業界實習1年。