自從ChatGPT去年底問世後，全球掀起AI熱潮，包括微軟、Google、百度、蘋果等科技巨擘都加入研發行列。微軟共同創辦人比爾蓋茲大膽預測，未來將會出現個人AI助理，協助處理生活要務，讓上網搜尋和購物成為過去式。

綜合路透社、美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，比爾蓋茲（Bill Gates）昨（22）日出席高盛（Goldman Sachs）和SV Angel合辦的AI Forward 2023活動，指出未來將出現能理解個人習慣和需求的「AI助理」，不僅能幫忙閱讀用戶沒時間讀的東西，還可能大幅改變人們的生活，「你不會再上搜尋網站、生產力網站，甚至也不會再上亞馬遜。」

蓋茲表示，第一個開發出AI助理的公司將贏得市場，新創公司跟科技巨頭各有50%的機會拔得頭籌，「如果微軟沒有參加這場競賽，我會覺得很失望，但幾家新創公司的表現也讓人驚艷，包括Inflection。」

由Google DeepMind共同創辦人成立的人工智慧新創公司Inflection，在日前推出了首款AI聊天機器人Pi。與ChatGPT同樣使用生成式AI技術，Pi更像是一位具有高EQ和同理心的人工智慧夥伴，注重的是「與人對話」而不是生成文章，更適合用來執行日常生活任務。

另外蓋茲也示警，隨著人工智慧科技日益進步，未來勢必將衝擊白領勞工的工作，而藍領勞工則可能被便宜的仿人機器人取代。