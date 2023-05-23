自從ChatGPT去年底問世後，全球掀起AI熱潮，包括微軟、Google、百度、蘋果等科技巨擘都加入研發行列。微軟共同創辦人比爾蓋茲大膽預測，未來將會出現個人AI助理，協助處理生活要務，讓上網搜尋和購物成為過去式。

綜合路透社、美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，比爾蓋茲（Bill Gates）昨（22）日出席高盛（Goldman Sachs）和SV Angel合辦的AI Forward 2023活動，指出未來將出現能理解個人習慣和需求的「AI助理」，不僅能幫忙閱讀用戶沒時間讀的東西，還可能大幅改變人們的生活，「你不會再上搜尋網站、生產力網站，甚至也不會再上亞馬遜。」

蓋茲表示，第一個開發出AI助理的公司將贏得市場，新創公司跟科技巨頭各有50%的機會拔得頭籌，「如果微軟沒有參加這場競賽，我會覺得很失望，但幾家新創公司的表現也讓人驚艷，包括Inflection。」

由Google DeepMind共同創辦人成立的人工智慧新創公司Inflection，在日前推出了首款AI聊天機器人Pi。與ChatGPT同樣使用生成式AI技術，Pi更像是一位具有高EQ和同理心的人工智慧夥伴，注重的是「與人對話」而不是生成文章，更適合用來執行日常生活任務。

另外蓋茲也示警，隨著人工智慧科技日益進步，未來勢必將衝擊白領勞工的工作，而藍領勞工則可能被便宜的仿人機器人取代。

文章來源：Bill Gates says A.I. could kill Google Search and Amazon as we know them
文章來源：Bill Gates says top AI agent will replace search, shopping sites
文章來源：Inflection AI Launches Generative AI Chatbot Pi

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