魚寮一號橋今年2月驗收時，設計單位才發覺路幅短少設計1.5公尺，目前正在補做。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善23日親自到場說明工程延宕原因與縣府補救做法。（周麗蘭攝）

縣道145線連結西螺鎮及虎尾鎮，也是鎮民前往高鐵站、國道3號的必經道路，其上魚寮一號橋改建2年迄今未完工，加上道路品質不良，夜間險象環生，抱怨聲浪在社群媒體炸鍋，雲林縣長張麗善今（23日）到現場說明，縣府全力輔導、監工中，預計六月底完工。

西螺魚寮一號橋自2020年10月開工改建迄今仍未完工，因是西螺果菜市場聯外道路，交通流量極大，工期延宕引起不小反彈聲浪。

西螺鎮長廖秋萍、鎮代會主席林俊甫、副主席廖秀娟等人23日會勘，縣議員李明哲、游淑雲等人到場關切，縣長張麗善、工務處長汪令堯親自到場說明，

廖秋萍說，該工程做2年，安全設施不足、完工遙遙無期，造成鎮民很大困擾，走一次罵一次，自嘲「二等公民、三等工程」，縣政府做過很多大工程，希望能讓本案盡速完工。

汪令堯指出，該處有3項工程同時進行包括舊頂埤頭大排頂湳橋下游橋梁改建工程、魚寮一號橋梁引道、周邊防汛道路工程與附屬設施，原本契約金額3500多萬元，因物價上漲追加至4000多萬，今年2月驗收時，發現路幅設計短少1.5公尺。承包商後來資金出問題，下游廠商拒絕出料，老闆也發生中風，縣府逐一輔導已解決，目前只要繼續施工。

張麗善表示，這項工程有比較複雜，配合中華電信、台電的電線桿下地工程就延宕3個月，配合水利處的治水工程又必須抬高橋梁，加上物價上漲廠商資金出現困難，延宕時間長一些，廠商願意受罰，縣府會全力輔導本案完工，預計6月底完成。

縣議員李明哲表示，魚寮一號橋完工被大家期待很久了，工務處是應把責任擔當起來，首要問題是做好施工期的交通安全，不要讓用路人擔心，好消息是六月底或七月初就要完成，未來在交通上、農產行銷上可望改善，西螺果菜市場附近周邊農田淹水問題也一併解決。