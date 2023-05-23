白安音樂創作能力深受戲劇喜愛，〈剛好〉唱出都會女子心聲成為《台北女子圖鑑》戲劇插曲、〈魚沒有腳〉深刻展現《模仿犯》劇中角色的孤獨，新曲〈相遇即是分開〉也成為《最佳利益2-決戰利益》片尾曲，製作人陳慧玲和導演林立書、鄒奕笙一聽到這首歌就很感動，也覺得非它莫屬，唱出劇中天心和溫昇豪的感情故事，是第二季劇情走向的重要關鍵歌曲。
創作〈相遇即是分開〉這首歌時，白安透露不是來自自身經歷，而是想像著關於分開與放手的故事，並提出思考，如果能重啟人生，會選擇不再與舊情人相遇，或是讓彼此再次相遇時做出不留遺憾的改變。被問及真實生活中的白安會如何選擇，個性果斷的她，反倒灑脫地希望彼此不再見面，各自過上自己的人生。
該曲也像極了近日白安的工作狀態，因為最近參加師兄五月天、師姐劉若英的演唱會行程，搭飛機成為日常的交通工具，每週不停地飛來飛去成了空中飛人，甚至之前一日香港來回達成，如同歌所闡述的故事，因此她很珍惜與每個城市歌迷的見面時光。
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