朝陽科大航空學院最早設立的航空機械系，今年將有第一屆畢業生！該系協助學生大幅縮短證照取得時間，讓學生成為「證照達人」；此外朝陽科大去年還成立航空維修訓練中心，讓學子能在畢業前有機會通過檢定取得交通部民航局航空器維修工程師學術科合格資格，更進一步開啟航空人才培訓新里程碑。

過去3年全球航空產業受到疫情衝擊，隨著邊境解封，航空產業復甦，未來20年亞太地區有超過25萬名飛航維修技術人員的需求。朝陽科技大學獲交通部民用航空局核准成立的「航空維修訓練中心」去年10月揭牌，恰逢其時。

朝陽科大航空維修訓練中心去年十月揭牌(朝陽科大提供)

朝陽科大校長鄭道明表示，新設立的航空維修訓練中心，符合中華民國民用航空法TCAR 05-02A的規範，可完整訓練國際航空維修產業標準的B1類專業維修人才，讓學子在學期間就能接受2400小時的專業訓練課程，受訓期間同時輔導於該校參加學科檢定考試，爭取通過民航局航空器維修工程師13門專業學科測驗；畢業後僅需2年工作經驗並完成術科檢定，即可具備申請執照的基本資格。

鄭道明說，相較於同期未參訓的學生須耗時5年在職工作、並獨力通過學術科考試才能具備相同資格，「本校協助學生大幅縮短證照取得時間！」同時因在學時期即完成漫長的考試過程，能讓業界降低人員培訓成本，快速填補航空維修專才缺口。

值得一提的是，大台中地區的航空工業供應鏈十分完整，朝陽科大航空學院在既有以實作教學為導向的基礎上，成立航空維修訓練中心，建置航空維修專業實習場域，強化學子熟稔機體結構、發動機及飛機系統裝備及零組件的拆裝、檢查維護、操作管制及機械加工等技術，培育更多優秀的航空維修人才。

朝陽科大航空機械系學生楊尚勳（右）獲頒技職之光證照達人，接受教育部長潘文忠表揚。(朝陽科大提供)

朝陽科大航空機械系表示，為配合國家產業升級，朝陽科大航空學院以培養機務、航務及運務專業人才為目標，並以航空機械維修暨複合材料應用為發展重點，未來10年預計培養850名以上的畢業生，投入航太相關產業。新設立的航空維修訓練中心未來將採學位結合證照課程模式，讓學子能在畢業前有機會通過檢定取得交通部民航局航空器維修工程師學術科合格資格，搭配建置航空基礎實驗室、飛機液氣壓實驗室、發動機檢修實驗室及飛機電氣系統實驗室及即將引進的A320模擬駕駛艙等完整設備及專業課程扎實訓練，讓航空學子更具職場競爭力。

朝陽科大航空維修訓練中心專業師資擁有航空器維修經驗且擁有多國證照，包括中華民國CAA B1.1、美國聯邦航空局FAA、A＆P、歐盟航空安全局EASA B1.1及香港民用航空處HKCAD B1.1證照。其中，部分師資亦接受空中巴士現代化客機A350的機型訓練且具實務維修與放行經驗，在教學上更能提供符合業界實況的新知，帶領航空學院學子專業學習。