朝陽科大航空學院最後一塊拼圖報到！隨著邊境解封，航空產業復甦，斥資5億元投入航空學院的朝陽科技大學，在既有航空機械系、飛行與民航人員技術系的基礎下，去年獲教育部核准新設「航空運務系」，今年秋季首批新生入學，未來將培育空勤、地勤及運輸專業人才，為國際航空產業再添生力軍。

朝陽科大校長鄭道明表示，放眼產業趨勢，航空業人才炙手可熱，朝陽以國際化為發展主軸，連續6年榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，師資來自全球16國，並與超過640所海外學校簽訂學術合作協議。其中，為了培育航空菁英，航空學院課程更依循航空公司三大業務主軸「航務、機務、運務」完整規劃，為學子打造飛航圓夢基地，成為國際航空產業人才的首選。

為全面配合航空運輸環境與產業所需，朝陽科大航空學院院長江支弘表示，新設航空運務系，課程設計與規劃完全參酌航空公司機場旅客、貨物、郵件運輸作業的需求，發展以「客貨作業」與「企劃行政」為主軸，包括空勤、地勤及航空運輸相關等服務專業人力培養，前景看好。

朝陽科大新設航空運務系，未來將培育空勤、地勤及運輸專業人才，為國際航空產業再添生力軍。(朝陽科大提供)

朝陽科大新設航空運務系規畫建置「聯檢通關實作教室」、「票務訂位實作教室」、「客貨作業訓練教室」及「航空保安與危險品實務教室」等專業教室，全方位訓練航空產業所需專業人力；航空運務系學生畢業出路很廣，除了可擔任航空公司專業空服人員，亦可投入包括機場事務作業（調度派遣相關）、機場運務作業（機場運務人員、貨運運務、機坪地勤）、訂位票務（作業相關職務）、企劃行政（航權申請與航點開拓、企劃行銷相關）等，或報考交通行政類、移民特考、關務特考等公職考試。

此外，朝陽科大已與長榮航空、飛特立航空就航空航務與運務簽訂合作協議，亦與國內各航空公司及桃園機場公司等航空產業洽談產學合作，除與航空公司深度實習合作，以推動學生實習銜接就業，同時將開設國際航空運輸協會（International Air Transport Association IATA）專業訓練課程，成為一大亮點，為培育國際飛航人才做好準備。