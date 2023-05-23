看好航空業未來的人才需求，朝陽科技大學近年開辦了航空學院，下設飛行與民航人員技術系、航空機械系和航空運務系，且逐步開枝散葉。其中航空機械系今年將有第一屆畢業生，今年成立的航空運務系秋季將有首批新生入學。朝陽科大航空學院院長江支弘說，隨著邊境解封，航空產業復甦，該校航空學院是航空業重要的育才搖籃，值得青年學子選擇就讀。

朝陽科大飛航系以培養機師、飛航管制員及機場航務員為主力，今年成立第3年，已有6名學生申請到「飛航圓夢獎學金」，暑期即將赴美受訓，朝邁向機師跨出重要一步。系主任盧衍良說，這是全台唯一的系，除了機師等工作，學生未來可從事的航空公司相關工作還有簽派員、航務管理、航務管理、載重平衡人員、性能分析人員、聯管作業人員，甚至是貨運承攬、倉儲、地勤等。這些職務起薪都在4萬元以上，副機師月薪20多萬元、機師30多萬元，飛航管制員新人就有7萬餘元，還有獎金可領。

「舞台搭好，學生才有表演的空間！」盧衍良說，飛航系有半數以上師資都來自實務界，像是有資歷40多年的飛航管制員、30年飛行經驗的資深機長，以及知名航空的機場經理等，他自己也出身自飛安委員會；學生可以經由老師學到就業時所需技能。設備上，該系剛購進最先進的空中巴士A320模擬機，還有34台桌上飛行模擬器、波音747-400型模擬機、DA-40飛行模擬機、DA-42機型。A320模擬機花費上千萬元，但學校仍全力投入，就是要讓學生們有最好且擬真程度最高的模擬機。此外航空業少不了語文能力，因此他們為學生聘請優良的外語老師，許多原本英語能力不強的學生，後來都變得很好，也翻轉了人生。

航空機械系主任王玉城說，該系不但獲得交通部民用航空局核准成立「航空維修訓練中心」，更建置航空維修專業實習場域，培育符合民用航空法規證照的維修和零組件製造技優人才，成為專業航太維修教學基地。目前已選送優秀學子分赴德國OTH大學、西班牙猛龍大學（Mondragon University）及丹麥VIA大學成為交換學生，接軌國際。

航空運務系今年新成立，該系培育空勤、地勤及運輸專業人才，畢業後除了可以擔任航空公司專業空服人員，亦可投入包括機場事務作業、機場運務作業、訂位票務、企畫行政及報考公職考試等，前景看好。該系與航空公司深度實習合作，推動學生實習銜接就業，同時將開設國際航空運輸協會專業訓練課程，為培育國際航空人才做好準備。