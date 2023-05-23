即將赴美的2位朝陽科大飛航系女學生分別是大二的林欣諺(右)及黃靖家(左)。(朝陽科大提供)

誰說女生不適合就讀航空科系？近年來女生就讀朝陽科大航空學院人數有明顯上升趨勢，女性機師更可能成為未來潮流。

根據朝陽科大航空學院統計，該學院航空機械系大一、大二各2班，大三、大四各1班，全系共11位女生；飛行與民航人員技術系目前只有2個年級，大一及大二各1班，大一的63人有12位女生，大二的45人有13位女生。換言之，朝陽科大航空學院航機系加上飛航系目前共有36位女同學就讀，比例不低，飛航系還收到巴布亞紐幾內亞的女同學康妮。此外今年有6位飛航系學生拿到飛航圓夢獎學金，即將於6月啟程赴美，6位中就有2位女同學，分別是飛航系大二的林欣諺及黃靖家。

朝陽飛航系主任盧衍良表示，女性機師可能成為未來潮流。主要是航空發展之初，由於飛機的操作介面都仰賴鋼繩的連動，需要身強體壯才能操作，因此形成幾乎都是男性擔任飛行工作。

盧衍良說，隨著飛機工業愈來愈先進，飛機上的系統大量電腦化與自動化，過往以鋼繩傳輸的操控方式，也漸漸被新一代的線傳飛控所取代，飛行操作的動作透過電子訊號驅動傳遞到作動系統。由於不再需要極大體力肌力操作，先天體型限制的因素愈來愈少，女性投入飛行的領域也愈來愈多，甚至國外也有不少母女檔的機師組合案例。

今年9月朝陽航空運務系將招收第1屆新生，運務系以空勤、地勤及運輸為主力，預計女生就讀的比例會更高。