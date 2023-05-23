豐邑建設「豐采520」連續發生6次道路路基塌陷，縣議員邱靖雅以台北信義天坑和竹北天坑處理情形做比較，不斷追問縣長楊文科到底是「無能還是失職？」是「技不如人還是心不如人？」楊文科原不認同邱的說法，之後承認是「失職」！

邱靖雅以豐采520建案去年6月14日首次發生道路塌陷到427的天坑事件，到底現勘幾次？有沒現勘報告？工務處長江良淵回稱，有現場勘驗和書面勘驗，行政和技術分離，做不定期不定時會勘。

竹北天坑案，縣議員邱靖雅追問縣府是無能還是失職。（羅浚濱攝）

邱靖雅指承辦人不方便提供，要求江良淵馬上調取427天坑案到底勘驗幾次，直指工務處接到民代和民眾陳情，派員到場時多只問豐邑發生什麼事，若沒有做勘驗報告，是無能還是失職？楊文科回說「有點失職」！

邱靖雅指豐邑建設連續發生天坑事件，可能的原因有，未依照工序、偷工減料及計算錯誤這3點，工務處能判斷嗎？有請專業單位鑑定嗎？更離譜的是，427天坑事件豐邑竟敢對外稱與工地無關，就是沒有勘驗報告，讓豐邑無法無天！

縣府和竹北市公所更對路權問題相互推委問題，縣府到5月10日才成立單一窗口，統一事權。反觀，台北市政府對信義天坑案，一週內就委外完成鑑定報告，縣府對竹北天坑案的處理速度已慢了十倍。

楊文科說，豐邑建案有結構技師公證，縣府只是備查，台北市不像新竹縣有市公所，不能以此簡單敘途。邱靖雅再追問如果拿不出勘驗報告，是失能還是失職？楊文科說「是失職」！

豐邑22日提出的搶險計畫，都是在做地下室，未對週道路道和公共設施做明確改善，被專案小組退回，縣府要求10內再提送。邱靖雅質疑若豐邑搶險計畫都無法通過，縣府有備案嗎？再發生路基塌陷怎麼辦？直批竹北最大的敵人就是豐邑！

邱靖雅要求縣府比照台北市，儘快委外請專業單位做出鑑定報告，做出紀錄向豐邑求償，若豐邑的搶險計畫一再延宕，也要有備案做處理，不要讓竹北人做六等公民。楊文科認同邱靖雅的建議，強調若再發生重大意外事故，豐邑要負所有損失責任！