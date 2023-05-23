消息人士向美國「時人雜誌」（People）證實，59歲亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）已和53歲前新聞主播桑琪士（Lauren Sanchez）訂婚，即將步入禮堂。

兩人目前正在法國南部度假，週末被人拍到親暱出遊，還出席了「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）在坎城影展的首映會。

桑琪士昨天搭乘億萬富豪貝佐斯的豪華遊艇Koru號時，左手無名指一枚斗大「鴿子蛋」戒指格外引人注目。而貝佐斯這艘要價5億美元的遊艇最前方掛著的一尊木製雕像，外型激似桑琪士。

Amazon Boss, Jeff Bezos has proposed to his long-time girlfriend, Lauren Sanchez



I think I know how this will end 😁 pic.twitter.com/59vWiaShFD — WithAlvin 🇬🇭🇺🇸 (@withAlvin__) May 22, 2023

Koru一詞出自毛利語，是新生的銀葉蕨卷曲待展的樣子，象徵新的開始、生命新的篇章、正向的改變、個人成長，以及對未來的希望。貝佐斯先前曾在社群平台Instagram的個人帳號提到這個字。

貝佐斯於2019年1月宣布與前妻史考特（MacKenzie Scott）分道揚鑣，之後便公開與桑琪士的戀情。貝佐斯與史考特育有4名子女。

當時，桑琪士這位前晨間新聞節目「日安洛杉磯」（Good Day LA）共同主持人，同樣宣布結束她與懷賽爾（Patrick Whitesell）13年的婚姻關係。

桑琪士今年1月在慶祝貝佐斯生日的貼文中大放閃：「祝我夢寐以求的男人生日快樂，他以笑聲和一顆善良的心照亮了我的世界。」她說：「你讓我明白，沒有勇敢爭取，就沒有偉大愛情。」

她補充表示：「我很感激我倆共創的回憶，以及未來的種種冒險。祝未來的更多生日都充滿愛與歡笑。」

貝佐斯於2021年卸下亞馬遜執行長一職，之後致力於環保並聚焦在他的太空探索公司「藍源」（Blue Origin）。一路走來，桑琪士始終相伴左右，兩人也都致力於「貝佐斯地球基金」（Bezos Earth Fund）的工作。貝佐斯地球基金是兩人共同成立的基金，目標在協助對抗氣候變遷。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）