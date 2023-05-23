台中捷運日前發生重大意外，豐樂公園站旁附近工地施工，大型吊車吊掛鋼樑建材時砸落，貫穿捷運車廂，造成多名乘客傷亡，並影響捷運通車。外界也關心相同系統的台北捷運如何防範相關事故，台北市政府捷運局表示，3個月內規劃於中運量捷運月台裝設緊急停車按鈕方法，並於明年陸續裝設完成。

國民黨台北市議員秦慧珠於台北市議會交通委員會中關心，環狀線、文湖線和民汐線都是中運量，未來若碰到類似中捷事故，該如何防範？台北市政府捷運局長鄭德發指出，將先評估緊急停車按鈕設置方法並裝設，而目前車前障礙物偵測僅針對軌道上積存物品，對於大型物件掉落則會研議用雷射、紅外線或AI進行輔助設施。

秦慧珠追問，因此目前若遇到吊臂掉落等，還是無解？鄭德發坦言，國際上是無解，因為捷運設計理念是專有路權，本來就不應該有物品掉落。

鄭德發進一步說明，雙北和台中一起討論、一起進行，除列車內本就設有緊急停車按鈕，高運量捷運月台裝緊急停車按鈕，短期會馬上研究於文湖線、環狀線中運量全部台，設置緊急停車按鈕，預估3個月內完成規劃設置方式，並於明年陸續安裝結束。內部訓練保全、站長等，也會宣導、訓練乘客，大家一起發揮力量，並放置罰則標誌。

鄭德發指出，長期則是研究輔助性軌道偵測方法，要先決定技術方法，未來若可以每列車裝設就每列車裝設，若成本可以吸納，當然裝設愈多列車愈好。