桃園市昨(22)日晚間出現大雷雨，逾20處淹水，其中蘆竹南山路一段更淹成汪洋，針對外界挨批「神隱」，市長張善政透露他整晚睡不著，都在掌握災情，並強調都有監控與應變。對此，國民黨桃園市議員詹江村則提及鄭運鵬在2019年龜山淹大水時的臉書文，諷刺還好鄭運鵬沒當選市長，並痛批民進黨雙標。

桃園市昨晚大雨，造成蘆竹、中壢等區共有20處積淹水，張善政今(23)日表示，他整晚睡不著，都在掌握災情，水務局也開設三級應變中心，直到半夜2點雨歇水退、應變中心解除才入睡。張善政臉書則被不滿的民眾灌爆，甚至有網友貼出鄭運鵬連PO兩篇關於淹水災情的文章，質疑「現在到底誰才是市長？」

詹江村今則在臉書指出，2019年龜山淹大水，直到水退後，鄭運鵬的辦公室助理才找來一群人現場拍照。詹江村不滿表示，淹水的時候鄭運鵬在哪裡？當時的桃園市長鄭文燦在哪裡？水退後由助理會勘，鄭運鵬在哪裡？鄭文燦人又是在哪裡？

詹江村也提到，粉專「鄭運鵬臉書服務處」當時PO文寫道，7月2日豪大雨造成龜山區山鶯路200號周邊排水不及淹水，龜山服務區蔡文祺主任勘查後，決定翌日邀相關單位會勘並討論。詹江村痛斥，翌日就是隔天，並諷刺表示還好沒讓鄭運鵬當市長。

此外，詹江村也痛斥鄭文燦在擔任桃園市長時，面對淹水災情也只在臉書說明，並沒有實質解決淹水問題，才造成桃園持續淹水。針對民進黨議員質疑張善政在淹水期間神隱，詹江村質疑，鄭文燦在淹水時從來都沒有到現場會勘，並以「民進黨議員都不說話？吃了啞巴藥嗎？」諷刺民進黨的雙標。