朝陽科大航空學院飛航系今年有6位學生拿到「飛航圓夢獎學金」，即將於6月啟程赴美國長榮學院上課3個月。能拿到「飛航圓夢獎學金」的學生不但要成績優異，英文也要夠好。受獎學生表示，感謝這筆獎學金，讓懷抱飛行夢的他們與夢想更近了。

朝陽科大校長鄭道明表示，朝陽科大結合中部航太優勢，斥資新台幣5億成立了全台第一個培育航空全方位專業人才的航空學院，包括航空機械系、飛行與民航人員技術系及新設的航空運務系，為學子打造飛航圓夢基地。其中飛航系以培養機師、飛航管制員以及機場航務員為主力，今年已有6名大二學生申請到「飛航圓夢獎學金」，即將於6月中旬赴美長榮飛行學院接受專業飛行訓練。

「飛航圓夢獎學金」是旅美企業家楊信以家族基金會名義成立，楊信慷慨捐出百萬美元，並與長榮飛行學院三方合作，鼓勵朝陽航空學院優秀學子出國深造，接受飛行執照訓練課程，在專業領域締造佳績。朝陽飛航圓夢獎學金以3年為1個周期，獲甄選合格的學子補助初階自用飛行課程獎學金2萬美元，完訓後進階甄選合格者再補助商用飛行課程獎學金7萬美元，總計2階段最高可獲補助獎學金9萬美元，幫助學子克服經濟困難，順利赴美接受飛行訓練，未來投入航空公司機師行列。

朝陽科大飛航系大二學生林欣諺表示，從一開始進入朝陽科大飛航系就讀，她就立志要成為一名機師。在系上眾多的課程中，她除了學習專業知識及技能、聆聽航空業的時事與分析之外，更領悟到航空業的博大精深。

林欣諺說，她除了對飛行有很大的憧憬，對整體航空產業也有極大興趣，而系上課程、硬體設備、專業師資、合作對象等優良教學資源，都幫助她在飛行領域上精益求精，也讓她習得其他領域、層面的專業知識。這些豐富多元的資源都引領她全方位發展，具備更優異的資質與競爭力，於未來立足航空業。

林欣諺說，很榮幸能夠拿到「飛航圓夢獎學金」，成為朝陽飛航系第一批赴美學飛的成員，「這筆獎學金大力幫助懷抱飛行夢的學生拉近與夢想的距離，使我更加堅定自己的意志。」這幾個月的行前訓練、學習，她除了學習飛行知識與操作技能、航管通話程序，最重要的是學習去面對與調適自己內心的恐懼、瓶頸，以及如何在遇到種種挫折後仍保持初衷奮力向前。她也期許此行能和其他成員一切平安，順利考取駕照，為台灣航空教育史寫下全新篇章。

同樣是朝陽科大飛航系大二學生的黃靖家表示，身為第一屆獎學金的一員，感到十分榮幸，但相對地也感到壓力，不過壓力不全然是壞事，不但能使她成長，還能適時檢視自己。

黃靖家說，萬事起頭難，朝陽科大飛航系這份難能可貴的獎學金，在台灣大專校院更顯出獨特性，是台灣教育界對航空領域的重要里程碑。她非常珍視此次機會，希望未來的自己能感激現在的自己、現在的師長、現在的家人，給她這麼多的支持和幫助。