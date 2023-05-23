卓蘭鎮長詹錦章關心卓蘭巨峰葡萄因天候影響出現「石葡萄」災損。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府23日舉行今年第16次縣務會議，追蹤列管重大建設計畫執行情形，與會的卓蘭鎮長詹錦章、泰安鄉長陳吉基及大湖鄉長黃惠琴建言踴躍。會中，縣長鍾東錦重視外縣市廢棄物入侵破壞好山好水的議題，指示環保局、警察局結合鄉鎮市公所加強合作查緝；另，卓蘭巨峰葡萄因天候影響出現「石葡萄」嚴重災損，由於災情有持續擴大趨勢，鍾東錦體恤果農辛勞與損失，亦責成農業處協助爭取天然災害救助。

由於先前發生桃園不肖廠商將製程廢水傾入中港溪，染紅溪流導致山河變色之外，還可能對環境生態造成永久傷害，近期又相繼發生外縣市廢棄物非法傾倒及草莓農將塑膠布載運到大湖丟棄等猖獗行徑，嚴重破壞縣境的好山好水，縣長鍾東錦高度重視，會中宣示強力查緝的決心。

縣長鍾東錦指示，環保局與警察局全面結合村里鄰長、守望相助巡守隊等協勤民力，同步聯結鄉鎮市公所與各警察分局的分駐派出所，加強監控異常出入的大卡車，建立即時通報、攔查機制。警方並在偏僻道路出入口加設監視器，讓不肖分子無所遁形，一旦查獲將依法嚴辦重罰，絕不寬貸。

縣府環保局為有效且迅速打擊破壞國土及環境生態的不法犯罪，最近已引進4套戶外縮時攝影設備，針對易遭偷倒廢棄物的路線和熱點進行嚴密監控，期藉由科技執法即時掌握相關情資，加強檢警環密切合作，全面查緝不法業者，以杜絕外縣市廢棄物入侵，守護好山好水。環保局呼籲，鄉親見可疑人車進出偏僻道路或河床，亦可向該局或警方檢舉。

另外，苗栗縣巨峰葡萄栽種面積400多公頃，卓蘭鎮即獨占429公頃，然因霪雨霏霏及溫差變化大等不利因素，導致授粉普遍不佳而出現「石葡萄」的嚴重災損，重挫水果王國重要經濟作物，果農血本無歸望天興歎。但農業處第1次邀集農改場、農糧署相關單位會勘，僅認定災情約13％且未達總面積5％，未達天然災害救助標準。鍾東錦對此亦相當重視，責成農業處全力協助辛苦的農民。

縣府農業處長陳樹義會中表示，「石葡萄」災害有遲發性，後續受災程度可能有擴大趨勢，鎮公所與果農也有再次會勘的訴求，已聯絡相關農政單位預定周四再度會勘，農業處相關人員則先會同農民入園勘查，掌握最新農損資訊，作為下次會勘的參考，希望盡力協助農友爭取天然災害救助，減輕他們的損失。

至於竹南「天坑」災情，縣府農業處第一時間即與竹南鎮公所取得聯繫，並派員實地會勘了解，幸未造成傷亡意外，公所亦先封閉通道確保安全，待雨勢緩和後加速搶通，以維護鄉親通行權益。另經農業處了解，受災通道屬國有財產署列管的未編列土地，致災原因雖未釐清，但縣府初步釐清原施工單位為農水署，正積極協助地方復舊中。