國泰證券證期處協理簡伯儀指出，台股今(23)日維持高檔震盪，早上回測5日均線有撐，目前K線仍紅未變，台股這2~3天的高檔震盪量能有所萎縮，可以看出追高意願不足，不過，OTC仍有良性健康的表現，預期短期均線未跌破前，台股仍將有所表現。

在選股題材方面，簡伯儀說，儲能等熱潮仍將持續、食品股可望受惠天氣漸熱進入飲料旺季，可望有實質的業績支撐，另外，投信在下個月將會進行做結帳的操作，不妨留意近期投信有布局的個股。

盤面上，台積電今日收在530元，下跌0.29%；碳權概念股燒滾滾，碩天(3617)收在漲停板193.5元，上漲9.94%、華紙(1905)收在25.35元，上漲4.75%；和康生(1783)今年積極取證、搶進保健商機，股價歷經約3周回落整理後，下方季線見支撐，今日帶量續彈，收在61.8元，上漲2.66%；矽智財的世芯-KY(3661)外資調升評等，股價收在1580元，創新高。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，在庫存調整進入尾聲、財報空窗期、通膨降溫、聯準會5月最後一次升息等，已讓市場具備資金回流條件，預料台股持續高檔震盪的機率高，未來可觀察股東會行情，另外，基本面好轉之類股、題材股有望輪動。由於台股仍需視全球股市表現，因此後續仍需持續觀察歐美銀行的危機處理、美股走勢，以及聯準會動向。