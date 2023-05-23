電影找來「怪物新人」姜泰柱扮演命途多舛的混血少年。（車庫提供）

電影《魔女》系列作製作團隊最新動作鉅獻《貴公子》，為以《闇黑新世界》、《魔女》系列作在韓國影壇占有一席之地的導演朴勳正自編自導的動作驚悚鉅獻，同時也是話題韓劇《海岸村恰恰恰》男主角金宣虎首部主演電影，且找來「怪物新人」姜泰柱扮演命途多舛的混血少年，出道22年的《鬼門》金剛于與《請回答1994》高雅羅也參演本作。

《貴公子》是出道多年的金宣虎首部主演的電影，飾演「貴公子」一角，他表示：「既心動又緊張，想再次感謝導演讓我詮釋這個角色，能以演員這個身分參與電影製作，讓我很開心，感到十分光榮！」朴勳正則透露因為「貴公子」這個角色有殘酷冷靜的一面，同時還具有出乎意料、幽默的特徵，因此覺得很適合請金宣虎來詮釋這個角色。

而對於「貴公子」這個角色，金宣虎表示：「我與導演所想到這個角色的共通點為『乾淨俐落』，我們先從服裝、髮型等外型部分去塑造角色，此外還邊看鏡子邊設計『貴公子』跑步的瞬間等動作戲的肢體動作。即使在很嚴肅的場面中要以槍射擊時，『貴公子』仍面帶笑容展露出樂在其中的一面，會令人覺得這角色並不正常，在這些細節的部分我費了很多苦心。」

而對於首度挑戰高難度動作場面的感想，金宣虎表示：「因為我有懼高症，原本以為在高架橋上的場景會請替身演員來拍攝，但沒想到在不知不覺間自己已經被綁好鋼絲，對手演員姜泰柱已經先往下跳，他後來在橋下安慰我說不會有事，但因為太高了，他的聲音隔幾秒後才傳上來，這反讓我感到更害怕了！」演員金剛于還開玩笑說如果仔細看那幕的劇照，應該會發現金宣虎在哭，讓金宣虎也忍不住爆笑。金宣虎主演的《貴公子》於6月21日在台上映，他本周也首度來台舉辦粉絲見面會。