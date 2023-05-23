台北市教育局統計，下學期已有48校營養午餐確定上漲，平均調漲金額約7元，藍綠白議員皆希望教育局給予適度補助，以提供良好養育環境，教育局回應研議辦理。

物價上漲帶動營養午餐漲價，根據教育局統計，目前計有48校確定下學期調漲餐費，平均漲價7元。國民黨市議員王欣儀表示，為了減輕家長負擔，桃園市已推動國中小免費營養午餐政策，尤其餐費將調漲，提案北市府給予適度補助，打造年輕人敢生、好養的生育環境。

教育局長湯志民表示，教育局目前補助有機食材及弱勢學童，今年編列1億4246萬7600元補助國中小每周3次有機蔬菜及1次有機米，後者則編列2億1727萬6825元，中央另有補助校園使用國產可溯源食材及獎勵金。

他粗估，以補助台北市8成國中小生1元餐費來算，預計每年增加2600萬預算，其實這種普遍性補貼負擔頗重。

王欣儀則認為，補助有機食材與提案內容是兩回事，何況幫助弱勢學生本是教育局該做的，她只是希望教育局因應餐費調漲給予補助，即使補助1元也是展現誠意，代表市府與家長站在一起。民進黨市議員王孝維也說，年輕人生養孩子不容易，即使全額補助他也相當贊成。

民眾黨市議員黃瀞瑩則建議教育局參考其他縣市做法，以新竹市而言，雖然國小每餐餐費從40元漲到50元、國中從43元變為55元，但市府預計下學期開始國小補助餐費從35元調高至40元，國中則是原本38元提升到45元。

她強調，既然其他縣市能做，台北市一定也能辦到，希望市府提供適度補助，不只與家長站在一起，也能避免供餐品質下降。

教育委員會決議教育局帶回議員意見討論，教育局同意研議辦理。