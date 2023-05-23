資深唱將邱蘭芬唱紅《苦海女神龍》、《春宵舞伴》、《龍兄虎弟》等歌曲，近年來淡出歌壇，過著含飴弄孫的幸福生活，不過網上卻爆邱蘭芬晚景淒涼、喪夫、兒女離棄，氣得她發文怒斥傳言太傷人，沒向她求證就亂傳，「我的一雙兒女何其無辜！要背負不孝的罪名？」

邱蘭芬2年前在YouTube找食譜時，就看到電視名嘴拿著海報，說她是過氣藝人，邱蘭芬當時心想：「還有這麼一點剩餘價值！被寫八掛新聞！不予理會就好」，沒想到昨天卻收到朋友傳來的影片，指她喪夫、兒女不在身邊、晚景淒涼，她氣得發文：「也沒來訪問我！也沒求證就亂寫！年齡、時間都不對！」

邱蘭芬怒斥：「原來我的老公這麼早幾年就被判亡了！我的兒女出國求學當然不在身邊！現在就判我晚景淒涼是否太早了？為了賺取稿費可以這樣傷人嗎？」心疼身為資深機長與英文教授的兒女無辜要背不孝、棄養的罪名。

其實，女兒曾在Youtube留言希望能撤下不實報導，但投訴無門，邱蘭芬嘆說「猶如狗吠火車」。為了讓親友放心，她也透露現在正和93歲高齡的媽媽在西班牙旅遊，接下來還要到上海、回台灣看孫，要當個「飛來飛去、快樂的阿嬤」。