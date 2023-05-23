女生每個月都要為生理期所苦，尤其經血量大時，最怕血外漏沾到褲子、大腿甚至椅子上，一名男網友日前目擊一名女大學生大腿內側流了一條長長的血痕，苦惱該提醒她嗎，會不會尷尬，沒想到所有女網友竟齊喊「一定要說」，會感激一輩子。

一名男大生在Dcard發文，如果在路上看到女生經血外漏要講嗎？昨天他走在校園裡，看到前方一個女生大腿內側流了一條長長的血痕，看起來像是經血外漏，不知要不要跟她說，又怕對方尷尬，於是上網問「如果遇到這事會希望被陌生人告知嗎？」

文章PO出後，馬上引起一堆妹子回覆，當然要提醒，但希望講小聲一點，不要張揚，「希望被小聲告知！會感謝你一輩子」、「一定要說！不然對方不知道，回家後才知道會超崩潰」、「要，雖然你是異性，但我會感恩你」、「我有漏出來過，有個男生直接拿外套過來幫我遮，然後在我耳邊小小聲說，我直接戀愛，他是我老公」。

也有人建議，如果怕直接說尷尬，可以先拿外套幫女生遮一下，或是打在手機上給她看，「有外套就拿外套幫她蓋住，小聲地提醒她經血外漏了，這沒什麼好害羞或尷尬的」、「打在手機上給人家看，或是如果自己有女生友人在身邊，也可以請女生跟她說」。