高雄港二港口北堤近年來因開放垂釣，每逢假日便吸引許多釣客前來垂釣，而停車場滿滿的車輛卻成為宵小的覬覦目標。日前高雄港務警察總隊接獲民眾的機車置物箱中1600元遭人竊走，經調閱監視器，發現一名林姓慣犯，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。

高雄港務警察總隊中興中隊20日接獲民眾報案，停放在二港口北堤停車場的機車置物箱財物遭竊，損失約新臺幣1600元，警方調監視器追查發現竟與今年3月查獲之竊嫌為同一人。

警方調閱相關影像等資料，發現竊嫌犯案車輛與有多次竊盜前科的林姓嫌犯相同，且犯案是趁駕駛人離開車輛後，伺機使用萬用鑰匙竊取機車置物箱財物之慣用手法，警方調查，林嫌於3月時就曾犯下竊盜案，這次仍遭港警逮捕，於6小時內通知到案，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。

高雄港是台灣最大商港，經常吸引大批釣客前來朝聖，其中高雄港二港口北堤每逢假日就有許多釣客前來垂釣。高雄港務警察總隊提醒民眾，停車離開車輛應將車輛立即上鎖，不將貴重財物留在車上並隨身攜帶；若遇可疑人、事可請求警方進一步查察，以防範宵小危害治安。