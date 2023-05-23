有媒體今（23）日公布一份最新2024總統大選民調，民進黨主席賴清德28％領先、新北市長侯友宜為24％居次、民眾黨主席柯文哲22％排第三。對此，媒體人韋安也曝光了2份未公開民調，直言「侯友宜支持度顯著上揚，沒問題！」

韋安指出，根據《聯合報》早上公布的民調，侯友宜的支持度比該報4月底的調查，掉了5%。但他指出，先是《TVBS》19日公布2024總統大選民調，侯友宜支持度30%、賴清德27%、柯文哲支持度23%，自己也掌握了2份內部民調，結果卻是侯友宜在被徵召後，支持度出現明顯上揚。

第一份是某電子媒體近日內部民調，侯友宜跟賴清德支持度原本差12%，被提名後目前只差0.5%，差距縮小了10個百分點以上；另單獨看新北市民意支持度的比較，侯友宜拿下了30幾%，賴清德則明顯低於侯。隨後韋安披露另一份最新的「內參民調」，他指出，侯友宜17日被國民黨徵召後，支持度已大幅增加4.8%。

不少網友也紛紛表示，「我們有信心」、「加油」、「侯與國民黨這次大選絕對要重用徐巧芯、謝龍介、蔡正元、羅智強等人，且最好延攬郭正亮。整個戰隊一起協同作戰才能克敵制勝」、「全力挺候」。