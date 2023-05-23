立委江啟臣（一排左）爭取教育部補助3.76 億的預算翻新老舊校舍，23日邀集相關單位前往豐東國中、豐田國小視察並討論後續規畫，盼提供學子安全舒適的學習環境。（立委江啟臣提供／潘虹恩台中傳真）

豐東國中校齡已55年，多處牆面裂開、漏水且管線老舊。（立委江啟臣提供／潘虹恩台中報導）

豐田國小校齡44年，仁愛樓校舍耐震能力不足，多處出現結構性損害。（立委江啟臣提供／潘虹恩台中報導）

台中市豐原區豐東國中校齡已55年，多處牆面裂開、漏水且管線老舊，而豐田國小校齡44年，校舍耐震能力不足，2校安全皆亮起紅燈，立委江啟臣爭取教育部補助3.76 億的預算翻新老舊校舍，23日邀集相關單位前往兩校視察並討論後續規畫，盼提供學子安全舒適的學習環境。

江啟臣指出，豐東國中是台中市第2大公立國中，師生人數超過2000人。目前校內有4棟1968年興建的校舍，多處牆面出現裂縫及漏水情況，且管線老舊並有多處破損，協助校方向教育部爭取2億666萬8千元，將校內「A、D 棟老 舊校舍」進行改建。

另，豐田國小仁愛樓建置始於1979年，逐年建設成3層樓的建物。2000年時委由建築師事務所進行鑽心取樣，評估結論耐震能力不足，隔年完成耐震補強工程，前年3月校方又委由「台中市土木技師公會」進行全面性結構安全鑑定，調查發現仁愛樓多處出現結構性損害，建議拆除重建。經江啟臣等人協助爭取，教育部國教署終於核定1億7971萬2仟元經費。

江啟臣23日邀請教育部國民及學前教育署、台中市政府教育局等單位視察，市議員張瀞分、陳本添及邱愛珊等人也到場關心。江啟臣要求行政單位在程序上協助校方，也請校方在規畫設計階段妥善與師生溝通，讓興建大樓能貼近師生實際需求。

他說，孩子是未來的主人翁，每一筆投入教育建設的預算都是最有價值的投資，未來會持續為基層教育發聲，讓孩子們擁有高品質的學習環境。針對後續豐東國中欲提出的「F棟校舍大樓屋頂防水隔熱改善工程」、「B、C棟老舊校舍改建工程」與「新建跑道、地下停車場」之經費需求，也將全力協助向中央爭取經費。