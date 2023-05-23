此外，富邦人壽經營企劃處資深副總廖俊禎將轉任台壽，今年60歲的廖俊禎，這次是在富邦人壽申請退休，他從民國84年就進入富邦人壽，算是在富邦人壽「榮退」，預計將於6月到台壽。
傳富邦人壽副董林福星將升董座 蔡承儒任副董
市場傳出，富邦人壽副董事長林福星，將升任富邦人壽董事長一職，富邦人壽董事長蔡明興將專任富邦金董事長，而副董事長一職，傳出由蔡明興長子蔡承儒擔任，此消息已在富邦內部流傳，實際有待董事會通過後決議。
市場傳出，富邦人壽副董事長林福星，將升任富邦人壽董事長一職，富邦人壽董事長蔡明興將專任富邦金董事長，而副董事長一職，傳出由蔡明興長子蔡承儒擔任，此消息已在富邦內部流傳，實際有待董事會通過後決議。
此外，富邦人壽經營企劃處資深副總廖俊禎將轉任台壽，今年60歲的廖俊禎，這次是在富邦人壽申請退休，他從民國84年就進入富邦人壽，算是在富邦人壽「榮退」，預計將於6月到台壽。
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