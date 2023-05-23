南韓演員玄彬與孫藝真拍攝電視劇《愛的迫降》因戲結緣，2022年結婚後，同年生下兒子，婚後除男方仍持續拍戲工作外，孫藝真也在上個月復出拍攝廣告；然而，日前韓媒報導指出，孫藝真在4月時賣出位於首爾江南區的別墅，現賺18億韓元（約台幣4600萬元）更爆出夫妻倆旗下不動產總額相當驚人。

根據韓媒報導，孫藝真於4月18日以48億元韓幣（約1.22億元新台幣），賣出她位於首爾市江南區三成洞，面積211平方公尺的豪華別墅，據悉該地區可說是首爾最富庶的地段，連宋慧喬也有在此區置產，然而，孫藝真是在2008年以30億元（約7665萬元新台幣）購入，經轉賣後現賺18億韓元（約台幣4600萬元）。

此外，韓國不動產業者指出，若夫妻倆在結婚內5年賣掉一間房子，每戶人家或每間房可獲得12億元韓幣（約3066萬元新台幣）的免稅優惠，因此認為孫藝真是為了節稅才將房子脫手的。

然而，孫藝真在2020年曾在新沙洞以160億元韓幣（約4.1億元新台幣）置產，玄彬2013年也在清潭洞以48億元韓幣（約1.22億元新台幣）買下集合住宅，而這兩地皆為首爾的精華地段，因此即便孫藝真將別墅售出，夫妻倆手上的不動產粗估仍超過百億韓元，相當驚人。