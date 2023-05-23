「君達36年有禮 秧悦5歲有你」專案，符合條件者，雙人成行享每人3600元可入住薄荷豪華客房一晚。(秧悦美地度假酒店提供)

君達集團以香草農業生技為發展主軸，入住秧悦美地度假酒店可感受最自然完整的香草負離子能量。(秧悦美地度假酒店提供)

秧悦美地周年慶專屬住宿方案，雙人二泊五食可吃到飯店招牌的格雅雞香草火鍋。(秧悦美地度假酒店提供)

6月份起，住客在Sol bar現場打卡酒店、酒江街FB或IG即可免費兌換東部烈酒博物館推出的限定香草調酒1杯。(秧悦美地度假酒店提供)

旅客住宿期間於館內消費滿3600元並完成指定條件，可參加抽獎，有機會獲贈「膳魔師」英倫時尚風不銹鋼電水壺。(秧悦美地度假酒店提供)

深耕花蓮，以香草農業生技為主軸的君達集團創立36年，歡慶36周年，集團旗下秧悦美地度假酒店，推出超狂慶祝活動，只要和君達同齡，民國76年生(36歲)或民國36年出生者，或身分證字號有36連號者等，可享專屬住宿優惠。兩人成行每人每晚3600元就可輕鬆入住原價11000元加1成的薄荷豪華客房，含精緻早餐及免費招待兩杯SOL BAR飲品。

即日起至6月底，「君達36年有禮 秧悦5歲有你」專案，邀請民國36年出生或是民國76年出生(36歲)的民眾，到秧悦美地度假酒店度假，雙人成行可享每人3600元入住薄荷豪華客房一晚，還可限量升等迷迭香尊貴客房。不是這兩個年次出生的人也別擔心，身份證字號有「36」兩碼連號或穿36號球衣，入住飯店享同等優惠。

入住期間將由專業的香草達人帶領，感受最自然完整的香草負離子能量，以低碳旅遊模式讓旅客身心靈好好放鬆，恣意享受嶄新的沉浸式旅遊新體驗；飯店同時結合鄰近的鯉魚潭、初英親水生態公園與干城自行車道，讓身心靈得到放鬆療愈與滿足。

此外，秧悦美地也推出周年慶專屬住宿方案，旅客透過電話、FB官方帳號、Line預定住房，即可享有水景薰衣草卡班納套房雙人二泊五食28800元優惠價，原價49800元，現省21000元。專案含4客早餐、2客格雅雞香草火鍋、2客精緻晚餐、2客迷迭香松餅下午茶、2杯SOL BAR飲品、雙人芳療瑜珈、有機愛玉DIY及有機香草包DIY各2份。

活動期間入住秧悦美度假酒店，不分房型，每房提供精品館住宿抽獎券1張，可至精品館抽獎1次，獎項以草繹洗沐用品為主。6月份起，業者周末特別與酒江街東部烈酒博物館合作推出限定調酒，住客在Sol bar現場打卡酒店、酒江街FB或IG即可免費兌換香草調酒1杯，數量有限。

旅客在住宿期間於館內消費滿3600元，並於酒店的Facebook或IG粉專首頁按讚及打卡，即贈1張滿額抽獎券，獎品包括富里米、奇美食品年輪蛋糕、價值4500元的「膳魔師」英倫時尚風不銹鋼電水壺、草繹洗沐用品4件組等，還有機會獲得價值11000元的薄荷豪華客房一晚等豐富大獎。

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