前職棒選手周森毅21日帶家人到嘉義旅遊，卻在停等紅燈時遭後方蔡姓酒駕男高速追撞，周森毅一家5口全送醫，周9歲兒子傷勢較重，已進行插管治療，目前還在加護病房治療中，事後蔡男一度想落跑遭員警喝斥，經酒測發現蔡男酒測值達0.42毫克，警方已依公共危險罪將他送辦。

前職棒選手周森毅21日帶家人到嘉義旅遊，卻在停等紅燈時遭後方蔡姓酒駕男高速追撞，周森毅一家5口全送醫。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

水上分局表示，肇事蔡姓男子酒後上路，因精神恍惚，未注意前方狀況，在無煞車情況下直接撞擊停等紅燈的周森毅一家5口自小客車，該起事故共造成2車7人受傷，多數是頭部、腳部挫傷，以及胸口、肩膀挫傷，周森毅9歲兒子傷勢較重，嘴巴都是血，因深怕治療時嗆傷會傷及氣管，先進行插管治療，並送進加護病房，目前狀況穩定，過幾天就能轉一般病房。

前職棒選手周森毅21日帶家人到嘉義旅遊，卻在停等紅燈時遭後方蔡姓酒駕男高速追撞，周森毅一家5口全送醫。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

今車禍當時的畫面曝光，清楚看到周森毅駕駛的黑色自小客車正在等紅燈，過了幾秒鐘後，後方轎車從後方高速撞了上來，不明物體直接噴飛，周森毅車子當場被推移約30公尺，畫面驚悚。

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