湖人在今年季後賽最終戰以2分之差敗北，慘遭金塊4戰橫掃，媒體詢問詹姆斯（LeBron James）明年的計畫，詹姆斯語帶保留地說：「再看看吧，我們看看接下來會怎樣，我不知道。老實說我有很多事情要思考，對於籃球的下一步我還得想想。」

這是詹姆斯的第20個球季，他本季改寫了聯盟史上生涯最多得分紀錄，他的好友「甜瓜」安森尼（Carmel Anthony）才剛宣布退役，是否也會讓詹姆斯萌生去意？

詹姆斯已知安森尼要退役，他的送別影片是預錄好的，「我不知道，我熱愛打籃球，我喜歡競爭，我喜歡上場幫助我的隊友，無論他們是誰。但我不知道，我不想說這是成功的一年，因為在我生涯這個階段，我的目標就只是總冠軍。」詹姆斯生涯多次闖進總冠軍賽，對他而言，在西區決賽輸球算不上是成功。

湖人的下一季陣容會是如何，詹姆斯也無法確定，「我知道我自己、戴維斯（Anthony Davis）、克利斯提（Max Christie）還有合約，其他人也許有球員選項之類的，一切還未確定，這是高層的工作。」儘管詹姆斯表示想要等到兒子布朗尼（Bronny James）進入聯盟一起打球，不過外界仍傳言詹姆斯可能退役， 詹姆斯也未在記者會明確表達回歸的想法。