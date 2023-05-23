執行署士林分署舉行虛擬貨幣拍賣。（翻攝畫面）

檢警偵辦「台版柬埔寨」事件，主嫌「藍道」杜承哲將詐騙得來的現金，轉換成為虛擬貨幣「泰達幣」，用於自己花用、行賄警察等，檢方在杜的電子錢包扣得7萬3432餘顆，23日囑託執行署士林分局進行拍賣，變賣不法所得，最後以222萬1000元拍定，比底價高出19萬多元。

台版柬埔寨主嫌7萬多顆泰達幣遭拍賣 每顆拍得30.2元

執行署士林分署表示，23日上午10點半，加開一場國內「最大宗」虛擬貨幣拍賣，現場吸引6組買家競標，而底價則是經由杜男同意以MaiCoin交易平台上泰達幣9折的價格，士林分署定底價為203萬多元，經過10次激烈競標，最後以222萬多元拍定，換算每個虛幣折合台幣30多元。

得標人隨即支付現金，並由新北市刑警大隊協助轉移泰達幣。士林分署表示，針對偵查詐騙集團案所查扣之犯罪所得，以不到10天的時間完成變價程序，已充分展現政府落實刑法沒收新制，澈底剝奪犯罪所得，共同打詐，維護社會公平正義之決心。