二手機市場近年崛起最主要是來自新興國家需求支撐，以及智慧型手機品牌的新機軟硬體創新不易，導致消費者換機意願降低，品牌和通路為突破新機產出瓶頸，舊換新促銷的模式應運而生，不僅能刺激新機銷售，汰換的舊機也會被重新利用於中階市場，或用於新興國家由傳統手機轉入低階智慧型手機的銜接機種。此外，由於二手機市場獲利佳，近幾年也吸引更多電商加入經營。

值得一提的是，智慧型手機的關鍵零組件效能過剩，TrendForce認為也是影響消費者換機週期延長以及二手機市場興盛的另一原因。其一，處理器晶片(AP)持續追求迭代更新；其二，智慧型手機搭載的Mobile DRAM在資料傳輸速度上大幅領先其它應用，且Android品牌持續因為行銷考量，大幅增加旗艦機種的單機搭載容量。其三，手機品牌致力於鏡頭的軟硬體並進升級，其成像品質直追低階相機；以目前來看，相機之於日常生活所需，幾乎可以說是完全被智慧型手機取代；其四，面板快速轉往OLED應用，並且提高幀率。

除了上述外，由於面板與記憶體已經出現數季度的大幅供過於求，使得平均銷售單價出現崩跌式的下滑。從面板角度來看，價格下滑同樣使維修產業受惠；而記憶體價格下跌則大幅推升新機的DRAM及NAND Flash的容量，使得換機週期再延長，亦或利於進入二手市場。上述均有助於智慧型手機落實循環經濟，讓二手機市場版圖持續擴大。