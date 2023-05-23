本土新冠肺炎升溫，疾管署公布，過去一周中重症併發症平均日增204例，增幅超過32%，平均日增中重症確診數創下3月20日輕症不必通報來最高。疾管署因此宣布，各地方政府明起，將提供500元(含)以下衛教品，鼓勵長者踴躍接種。

疾病管制署今天公布，上周新冠肺炎每日平均新增204例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日新增154例上升，增幅超過32%。

新增死亡個案部分，上週(5/14-5/20)平均每日新增18例死亡，較前一週(5/7-5/13)每日死亡平均數15例上升；新增死亡個案中，92%具慢性病史、67%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。

65歲以上長者打疫苗可拿禮券。（圖／疾管署提供）

疾管署發言人曾淑慧表示，平均日增204例併發症，確實是今年3月20日實施輕症免通報新制以來的新增。推估這波第四波新冠疫情六月下旬就會到達高峰。而目前重症住院數200人，根據過去重症率1%來推算，國內目前約有2萬多名確診個案。

另外，變異株部分，上周新增檢出196例Omicron亞型變異株確定病例。其中129例本土個案分別為72例XBB (其中 XBB.1.5佔28例、XBB.1.16佔16例)、53例BA.2.75、3例BQ.1、1例BA.5；另67例境外移入分別為61例XBB (其中XBB.1.5佔14例、XBB.1.16佔26例)、5例BA.2.75、1例BQ.1。

疾管署表示，近四週監測總計，XBB(48%)已經成為本土主流病毒株，其次為BA.2.75 (45%)及BQ.1(5%)，XBB佔比已超過BA.2.75且持續上升，目前兩者共同流行，須密切觀察。。

疾管署表示，因應國內近期新冠疫情上升，併發症中65歲以上長者占75%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種疫苗獲得保護力。此外，為加強鼓勵長者儘速接種，各地方政府將自今年5月24日起提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元(含)以下衛教品。

疾管署強調，防疫解封後，新冠對健康的威脅並未消失，接種疫苗是保護自己最好的方法。截至今年4月30日，65歲以上長者接種涵蓋率第1劑為86.8%、第2劑為84.1%、第1次追加劑為77.8%，未完成接種者近3成，籲請長者儘速前往接種疫苗，以及早完成3劑接種，獲得完整免疫保護力。同時為強化推動疫苗接種，疾管署已於昨(22)日召開與各縣市政府衛生局之聯繫會議，針對疫苗推動及催種作業，協調請各縣市整合轄內資源共同促進接種，安排所轄合約醫療院所提供接種服務，並增加相關接種資訊之露出，以增進民眾接種可近性。