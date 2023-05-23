對此，正隆（1904）、華紙（1905）、永豐餘（1907）、榮成（1909）等大型紙廠已超前部署，多年來砸大錢轉型低碳造紙，包括提升能源效率、製程餘料資源化、發展再生能源、創新應用負排碳技術，用生質能替代燃料，透過綠色製造技術轉廢為能，用綠電取代外購電力。

造紙業華麗轉身，除了華紙成碳匯大戶，正隆也成綠電大戶，大園廠沼氣綠電日供5,300戶用電；永豐餘將桃園龜山水資源回收中心ROT案轉型為綠能中心，近期對外整廠輸出賺綠金。

正是因為減碳又賺綠金，造紙類股今（23）日逆勢走揚紅，華紙領漲4.75％股價站上25元，永豐餘上漲約4％、來到33.4元，正隆上漲2.6％、來到32.6元。

鄭文燦今日出席「2023富邦永續大未來論壇」時表示，碳費將合理定價，初期大概用碳排大戶跟用電大戶做範圍，約500多家，未來還會擴大，落實碳管理機制，預定明年上路。同時，金管會、國發會請證交所正在研擬成立碳權交易所，原則上會以有需要的產業優先。

鄭文燦表示，淨零碳排需要長期努力，且以不缺電為前提，讓產業能源轉型順利，鋼鐵業、石化業、造紙業、水泥業這些碳排比較大的企業都已在做。