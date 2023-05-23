台灣綜合研究院23日表示，4月份國際終端需求未見起色，產業鏈持續去化庫存，反映在4月份全國產業高壓以上用電量較去年同期減少5.85％，整體產業電力景氣燈號連續七個月呈現衰退藍燈。其中，4月份台電高壓以上產業用電量較去年同期衰退5.45％，製造業用電減少6.03％，服務業用電減少2.46％。

台綜院據此預測4月份經濟成長率為負2.2％，同步下修第1季經濟成長率為負3.0％。台灣綜合研究院長吳再益指出，從單月的經濟成長率預估變動趨勢上可見，製造業自去年第4季愈見衰退，台綜院估測今年1月經濟經濟成長率負3.3％，為今年來最差，接著逐月減緩，4月來到負2.2％，「已經看到下滑速度減緩」，但大環境產業景氣走弱態勢不變，連帶影響國內經濟成長看法偏向悲觀。

吳再益研究該數據庫的10年資料研判經濟循環，發現有兩個產業已有明顯探底，其一是鋼鐵業，另一為半導體業。在鋼鐵業部份，原先鋼價走跌，呈現供過於求情形，鋼市行情下滑，惟4月份鋼鐵業用電量跌幅成長縮小，產業後續市況有望築底回升。

半導體業部份，吳再益指出，半導體用電量在排除春節效應的當月份用電量減少外，4月份用電成長萎縮至4％以下，創下近三年半以來新低，惟長期趨勢跌勢弛緩，電力景氣燈號尚維持衰退的藍燈，也是有探底的意味。

然而，台綜院強調，綜觀全球景氣復甦腳步較預期緩慢，中國大陸解封未明顯推升全球經濟動能，個別產業景氣探底並不代表將要回升，而且4月好轉亦可能是單月現象，台灣整體經濟有可能要到第三季之後，才能出現明確的方向指引。