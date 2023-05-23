任家萱（Selina）於今年3月無預警宣布懷孕喜訊，令外界十分驚喜，近期她減少公開活動，專心養胎待產，偶爾會在社群分享近況。她自曝懷孕5個月時與男友到泰國旅遊，搭上星宇航空的班機，不過當時天氣不穩，途中飛機顛簸，一直衝不破雲層，讓她相當害怕，她也透露星宇空姐的貼心舉動讓她感動不已。

Selina在Podcast《迎任而解》透露，日前趁著孩子還沒出生，決定與男友到泰國旅遊，而這次旅遊選擇搭乘星宇航空，不過途中因為氣流不穩，飛機劇烈上下晃，機上的警示燈也狂閃，讓她焦慮不已。由於Selina和男友是前後分開坐，她慌到不知如何是好時，男友默默從前座把手往後放，讓她笑稱自己當時宛如看到救命稻草趕緊握住，所幸的是，飛機約經過15分鐘的顛簸逐漸平穩。

事後Selina看到新聞，才得知當時飛機不穩是因為在空中遭到雷擊，此外，她也透露搭機時被星宇空姐認出，對方特地寫了張小卡片，還送了一個綠色乖乖的吊飾，祝福她這趟旅程平安順利，寶寶也可以乖乖的，讓她相當感動。

其實，Selina上周在活動中被問及結婚計畫，坦言和男友小徐有正常在規劃人生，但她懷孕後才發現自己是容易緊張、抗壓性低的人，希望現階段以照顧身體為主，等小腰果平安、健康出生後，才會詳細地討論登記結婚的時間、婚宴計畫。