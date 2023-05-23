咪妃受邀擔任「台北海洋世界海洋週博覽會」盛典代言人，為宣傳穿上勁裝邀舞蹈老師陳競、及銀髮、餐飲等近20位學弟妹組隊，在士林夜市、台北表演藝術中心街口快閃，大跳BLACKPINK熱潮「花朵舞」，結果她竟當街被嗆「是不是太胖才沒自信」？

咪妃（左）被「機車教授」林威克嗆太胖，兩人私下是愛互嘴的重機友。（台北海大提供）

台北海洋科技大學(簡稱台北海大)將於5月29日至6月4日於花博舉辦「台北海洋世界海洋週博覽會」盛典，咪妃擔任代言人，拍攝宣傳影片時，被有「機車教授」稱號的林威克酸她，「不要這麼緊張，你是不是太胖才沒自信？你看我要拿這麼大一根燈打光，我都沒嫌醜了！加油！」。沒想到咪妃聽完沒有走心，還回嘴：「我不是沒自信，是在記舞步！你醜的才不是只有燈！」一旁20位大學生狂笑出聲，大讚咪妃連吵架都是「女王」級。

台北海大師生賣力宣傳「台北海洋世界海洋週博覽會」盛典大跳花朵舞。（台北海大提供）

林威克解釋，因為咪妃是公認的重機女神，兩人因為重機而熟識，相約月底要一起上麗寶國際賽車場騎車，「但她還瘦不夠多，產前訂製的皮衣有點穿不下，我是想激勵她，誰知道我太機車，被嘴回來！」笑說其實咪妃已瘦兩公斤多，「她一直很努力啦。」

林威克是台北海大國際暨校際合作事務處處長，除了嘴壞被認為機車，他也因愛騎重機和咪妃成為麻吉，這次特邀她代言盛典，她二話不說就答應，還加碼在超多車流、卻僅只有48秒紅燈的路口搏命大跳「花朵舞」。

咪妃帶20位大學生封街跳花朵舞。（台北海大提供）

咪妃產後要育兒、工作之餘還要準備碩士論文，行程滿檔，但母校辦盛典肯定要義氣代言活動，與舞蹈老師陳競、銀髮、餐飲系等將近20位大學生穿著海洋裝，在人潮聚集的「士林夜市」超大路口快閃演出，為學校「創台灣紀錄」而宣傳，是 YouTuber裡、大學界的大創舉！

林威克則說：「台北海大是台灣唯一孕育海事人才的私立科大，6月8日為台灣的國家海洋日，落實真正的海洋教育為我校責無旁貸。」，特邀台北市政府消防局共同主辦，將兩個籃球場大移動泳池移師到花博入口廣場，就是想完成讓海洋前進台北市中心的創舉。