頭髮稀疏、白髮不斷冒出、頭皮出油黏膩…這些頂上問題總困擾著你？營養師程涵宇針對6大常見頭皮、頭髮問題，提出對應的營養補充解方。例如，有頭髮稀疏問題的人，建議可補充鐵、維生素Ｄ、鋅、蛋白質等，推薦食物有蛤蜊、鮭魚、蝦、雞肉；想白髮黑回來者，建議可補充維生素B12、生物素、維生素C、蛋白質，推薦食物有海苔、熟雞蛋、菠菜、柳橙。

營養師程涵宇在個人臉書粉絲頁發文，表示只要吃對營養，就能輕鬆擁有一頭清爽頭皮、烏黑蓬鬆秀髮。並整理6大常見頭皮、頭髮問題與營養補充建議：

1、 頭皮出油又塌又黏

建議可補充含維生素A、B、C、D、E食材，如地瓜、深綠色蔬菜、芭樂、鮭魚、堅果等，來促進毛囊正常代謝，控制皮脂腺油脂分泌，使頭皮達到油脂平衡，維持頭皮屏障的保護力。除此，她也建議每天抽出20至30分鐘時間曬太陽，讓身體獲得維生素D。

2、 頭髮稀疏一直掉

建議可補充含鐵、維生素D、鋅、蛋白質食材，如蛤蜊、鮭、蝦、雞肉等，以維持頭皮頭髮生長周期不間斷，使毛囊正常代謝，同時促進頭髮生長。

3、 頭皮屑掉不停

建議可補充含維生素A、B6、B12、C等食材，如胡蘿蔔、海鮮、奇異果、毛豆等，幫助減少頭皮屑、保濕平衡皮脂，同時找回免疫力，穩定頭皮肌膚健康。

4、頭皮發炎紅腫癢

建議可補充含維生素C、D、ω-3脂肪酸等食材，如柑橘、牛奶、魚等，能幫助抵禦外在刺激、降低氧化壓力、重建頭皮屏障提升保護力。還能舒緩脂漏性皮膚炎、毛囊炎、乾癬、頭皮屑多、異位性皮膚炎、痘痘等症狀。

4、 白頭髮

建議可補充含維生素B12、生物素、維生素C、蛋白質等食材，如海苔、熟雞蛋、菠菜、柳橙等，幫助保護黑色素細胞。至於為何是熟雞蛋而非生雞蛋，程涵宇補充，生雞蛋含有抗生物素蛋白(Avidin)，會阻礙人體對生物素的利用與吸收。

6、頭髮生長慢

建議可補充含蛋白質、維生素A、C、E等食材，如牛奶、小番茄、腰果，能促進毛囊正常分化，完整頭皮屏障，擁有長得快又有韌性的健康髮。