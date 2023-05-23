新北市勞工局輔導設立的喜憨兒土城庇護工場今（23）日開幕，喜憨兒基金會也特別與萊爾富超商合作，透過勞工局在土城員和青年社會住宅爭取店鋪空間，設置「土城小天使店」，不僅能提供庇護員工就業機會，也希望帶給住戶便利的生活，與社區共融。

勞工局長陳瑞嘉表示，勞工局一向重視促進身心障礙朋友的多元就業，而喜憨兒基金會願意投入心力，烘焙、餐飲業跨足超商零售業，提供庇護員工不一樣的工作職種，所以勞工局特別在土城員和青年社宅爭取店鋪空間來設置庇護工場。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍也表示，經由完善、專業的工作訓練，讓庇護員工能用自己的雙手自給自足，從工作中發揮所長，並透過真誠的顧客服務與笑容，傳遞溫暖與熱情。一家店又能照顧12個憨兒，希望未來能跟萊爾富多多合作，「有缺工，我們就可以隨時上工！」。

萊爾富營運處專案經理李士弘也現身說法，在25年前出任店長時，店內就有身障員工，除了收銀機操作較不熟悉外，對其其他交付的任務都能做好，對店家而言就對不是負擔。

喜憨兒土城庇護工場命名為「土城小天使店」，是首次與萊爾富「萊鮮生Mr.Hi」品牌合作，成立以生鮮需求為主的超市型複合店，超商亦有提供喜憨兒烘焙商品，讓「土城小天使店」成為「你的社區好朋友」，秉持著「回家即幫你準備好晚餐」的「一站式購足」服務，讓萊爾富成為員和社宅的街坊好鄰居。