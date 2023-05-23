自新冠解封後，國人搶著出國旅遊，一名網友觀察到台灣人很喜歡到日本旅行，其次是泰國或韓國，好奇問「哪個比較好玩？」網友一面倒選泰國，大讚泰國想得到的都能玩，且物價便宜，「是亞洲第一」。

原PO近日於PTT八卦版指出，台灣人最愛旅遊的國家是日本，其次是泰國或韓國，日本和泰國離台灣都很近，且這兩個國家的文化是世界獨有，也很重視觀光產業，詢問「泰國比較好玩還是日本？」

貼文掀起網友回應，多數人認為泰國大勝日本，「台灣第一名是日本，亞洲第一名是泰國」、「泰國勝」、「絕對泰國，光飯店就碾壓日本」、「泰國比較多元好玩」、「泰國可以玩的太多了」、「泰國真的很爽，你能想到的都能玩」、「泰國是亞洲第一的旅遊大國」。

但也有人較青睞日本，「日本吧！泰國太熱了」、「泰國感覺超濕熱，我只能去日、韓避暑」、「日本可以滑雪，泰國能嗎？」、「日本一年四季都能玩」、「日本有漢字，旅遊很方便」、「日本四季景色都不一樣，泰國能比嗎？」