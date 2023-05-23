台北市范姓男子在2013年利用一名少女在他餐廳打工及擔任他女兒家教的機會，多次強吻及撫摸胸部、私處，他還傳訊給被害少女 「你現在喇G第一名喔」，台灣高等法院依猥褻共32罪，各判處4月到8月不等徒刑。可上訴。

范男在2013年1月至5月，僱用當時未滿16歲的少女在其所經營之餐廳打工，他邀約少女外出購買食材後，在停放於餐廳旁之車內強吻對方，且多次在餐廳廚房內親吻少女，並撫摸她胸部、臀部及下體，猥褻行為共20次。

在同時期，范男利用前往賣場採購食材之名義，搭載少女到北市內湖區之彩虹河濱公園場外停車場猥褻共10次，其中1次並拉被害人之手撫摸他生殖器；范男另在少女擔任他女兒家教期間，在他住處強行親吻少女並以手觸摸她胸部、下體，經對方一再反抗後才罷手。

高院將范男依對於未滿16歲之女子為猥褻罪判處可易科罰金之刑4月，另猥褻罪30罪各處有期徒刑6月，可易科罰金，又成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑8月。可上訴。

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