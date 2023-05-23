桃園昨（22）日晚間發生大雷雨，造成蘆竹區南山路一帶嚴重淹水，市長張善政被批評「神隱」，他的臉書也因此遭灌爆。然而，粉專「政客爽」指出，蘆竹的河道疏濬工程是在前市長鄭文燦任內完成，他也翻出了前高雄市長陳菊2010年凡那比颱風侵台時，傳出在官邸補眠的往事，嗆問「張善政不能半夜在家跟水務局溝通處理淹水問題？」

「政客爽」今在臉書發文指出，蘆竹的河道疏濬工程，是鄭文燦任內做的，當時完工時，市府還特別強調，可以透過河道疏濬方式，增加排水流速。「政客爽」怒嗆，蘆竹淹水證明，民進黨就是「嘴砲一流，做事零分」。

「政客爽」提到，2010年凡那比颱風侵台，造成高雄市多處淹水，但時任高雄市長陳菊卻被踢爆，當時在官邸補眠。「政客爽」也嗆問，既然陳菊可以在颱風天補眠，張善政不能半夜在家跟水務局溝通處理淹水問題？

另外，國民黨桃園市議員詹江村也批評，鄭文燦在擔任桃園市長時，面對淹水災情只在臉書說明，並沒有實質解決問題，才造成桃園持續淹水。針對民進黨議員質疑，張善政在淹水期間神隱，詹江村也反問，鄭文燦在淹水時從來都沒有到現場會勘，這些議員為什麼都不說話？「吃了啞巴藥嗎？」