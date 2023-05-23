國立故宮博物院與台中市私立惠明盲校23日至25日合作舉辦「跨越障礙．觸摸美麗－故宮之美 eye在惠明」，現場展出多樣故宮複製文物。（潘虹恩攝）

國立故宮博物院攜手台中市私立惠明盲校23日至25日合作舉辦「跨越障礙．觸摸美麗－故宮之美 eye在惠明」教育推廣活動，現場展出多樣故宮複製文物，志工以文物蘊含的飲食文化結合「大雅小麥」為核心特色課程，帶領身心障礙學生觸摸故宮文物近距離感受作品的美並認識故宮文物。

包括國立故宮博物院副院長余佩瑾、惠明盲校校長陳志福及台中市10餘所特教學校、中小學校長皆出席23日開幕儀式。惠明盲校校長陳志福說，此活動同時邀請到鄰近的特殊學校或一般學校特殊班的孩子一起參與；由於視覺障礙的孩子主要學習是靠觸覺及聽覺，透過這次機會讓身心障礙的孩子可以近距離觸摸國寶古物，能讓孩子對故宮的古文物更加了解。

院副院長余佩瑾表示，觸摸文物是讓身心障礙小朋友接觸文物的管道，這次配合大雅小麥的主題，從日常生活飲食出發，透過翠玉白菜、肉形石等文物帶出孩子日常可接觸的白菜、豬肉，希望可以跨越障礙、讓身心障礙學生認識故宮文物。

這次「故宮之美 eye在惠明」活動，打造全新的多元感官之旅，除為視障者安排動畫「國寶總動員」口述影像版，「觸摸導覽區」則由故宮志工帶領身心障礙學生親手觸摸故宮複製文物，近距離感受故宮文物清明上河圖、翠玉白菜等複製作品之美。

「五感體驗區」學童可透過敲擊大小不同的編鐘，聆聽青銅樂器的音律變化，或運用觸覺辨識卡牌上凸起的文物圖像輪廓，將兩兩相同的卡牌湊成一組，挑戰觸覺敏銳度與記憶力；另也為視障學生設計「小麥咖啡山水畫」創作體驗，以麥稈為畫具，咖啡渣為顏料，結合觸覺感知與永續利用，揮灑出獨具創意的山水畫作。

故宮表示，2008年起舉辦「跨越障礙．觸摸美麗」院外身心障礙教育活動，迄今走訪全國各地特教學校，服務各類型身心障礙者逾5千人次；故宮今年4月28日也與惠明盲校合辦系列課程，由故宮講師進班教學，帶領惠明盲校同學認識故宮文物，體驗青銅立體紋飾創作，並培訓惠明同學擔任小導覽員駐點解說，深化學習經驗。