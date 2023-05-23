今年花蓮地方法院共有23位法官到花蓮慈濟醫院兒少保護區域醫療整合中心參訪，主任張雲傑在兒科加護病房驗傷示範，使用多波域光源機驗傷，找出孩童隱藏受傷部位。（花蓮慈濟醫院提供／王志花蓮傳真）

花蓮慈濟醫院急診收治1歲多女童小星（化名），因下體撕裂傷，婦產科及兒科急診醫師傷勢評估後，先以疑似性侵進行通報並進行驗傷採證，經檢警與鑑識團隊勘驗，確認是因疏忽照顧，才導致女童車禍受傷的意外。醫院利用「兒少保護區域醫療整合中心」資源，針對小星爸爸進行個別衛教與親職教育，出院後也連結相關社福機構，協助改善生活環境，確保孩子居家環境安全。

衛生福利部保護服務司2018年在全臺成立7個兒少保護醫療區域整合中心，花蓮慈濟醫院承接後連結花東兩地社政與醫療網絡合作。隔年正式納入小兒部組織編制「兒少保護區域醫療整合中心」，並以跨部門、跨網絡合作模式、自行研發兒虐教材、深入社區、跨醫療網絡合作、青少年議題的專長與服務等六大特色，獲國家生技醫療產業策進會(生策會)第25屆SNQ國家品質標章認證。

花蓮慈院急診收治女童「小星」，當初到院時下體有嚴重撕裂傷，因家長說詞不清，無法認定車禍事件的真實性，醫療團隊先以疑似性侵進行通報並進行驗傷採證，兒保醫療中心隨即啟動一站式流程，與縣府社會處社工及警方警察隊到院一起處理。漏夜到車禍現場勘查後，確認這是一起因疏忽照顧，導致女童車禍受傷的意外。

個管師廖夏慧說，為預防意外事件再次發生，小星住院時，使用了團隊所設計的簡易親職諮詢教材，針對小星爸爸進行個別衛教與親職教育，出院後也連結相關社福資源，包含慈濟基金會等協助改善小星一家人的生活環境，讓孩子的居家環境更安全。

「兒保醫療中心重視每一個兒少的生命，是否有好好的被對待。」兒保醫療中心主任張雲傑表示，透過兒少保護通報數據分析，結合院內兒少保護通報服務流程及兒科醫師經驗，推出「居家安全簡易親職諮詢服務」，協助縣府減少167件兒少保護調查案件。另慈濟為花蓮地檢署驗傷採證「概括囑託」的委託單位，共有8位協助驗傷採證醫師，並獲衛生局考核優等，都是臺灣兒保醫療中心首創的特色服務。